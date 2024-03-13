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Спички - не игрушка

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"Россия выдерживает санкции благодаря Чубайсу, Гайдару и Коху"

"Россия выдерживает санкции благодаря Чубайсу, Гайдару и Коху"

Младореформаторы создали тот задел, благодаря которому Россия сейчас выдерживает санкции, заявил занимавшийся распродажей государственного имущества в 90-е годы верный адепт Гайдара и Чубайса, аферист и зампред премьера РФ, а ныне сбежавший в Германию Альфред Кох.

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