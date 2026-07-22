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В Твери доказали пользу пребиотиков из бурых водорослей для кишечника и микрофлоры

В Твери доказали пользу пребиотиков из бурых водорослей для кишечника и микрофлоры

Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) провели эксперимент, который подтвердил, что пребиотики из бурых водорослей улучшают состояние тканей кишечника и поддерживают полезную микрофлору у больных мышей.

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