В Твери доказали пользу пребиотиков из бурых водорослей для кишечника и микрофлоры

Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) провели эксперимент, который подтвердил, что пребиотики из бурых водорослей улучшают состояние тканей кишечника и поддерживают полезную микрофлору у больных мышей.
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