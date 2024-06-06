Город на Среднем Западе признан одним из лучших для жизни в США

<p>Грин-Бей, штат Висконсин, был недавно признан одним из лучших городов для жизни в Америке. Этот город на Среднем Западе впечатлил экспертов своей доступностью, превосходными школами и низкой стоимостью жизни.
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