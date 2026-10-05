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Тематическую «Тройку» к 10-летию «Юнармии» выпустили в Москве

Тематическую «Тройку» к 10-летию «Юнармии» выпустили в Москве

В Москве появилась карта «Тройка», посвященная десятилетию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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