Экс-глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью порталу "Поглед Инфо" заявил, что страны Запада и президент Украины Владимир Зеленский не будут принимать участия в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.