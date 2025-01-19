Экс-глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью порталу "Поглед Инфо" заявил, что страны Запада и президент Украины Владимир Зеленский не будут принимать участия в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии