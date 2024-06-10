Число желающих вступить в БРИКС и ШОС стран растет – Лавров

Число стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, растет. На России и Китае лежит особая ответственность по внешнеполитической координации работы групповых форматов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии