Газета.ру

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В Народной милиции ЛНР заявили о прибытии под Артемовск большого числа украинских медиков

В Народной милиции ЛНР заявили о прибытии под Артемовск большого числа украинских медиков

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что в район города Артемовск (украинское название - Бахмут) и близлежащие населенные пункты прибыло большое количество украинских медиков, передает РИА Новости.

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