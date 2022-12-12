В Народной милиции ЛНР заявили о прибытии под Артемовск большого числа украинских медиков

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что в район города Артемовск (украинское название - Бахмут) и близлежащие населенные пункты прибыло большое количество украинских медиков, передает РИА Новости.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что в район города Артемовск (украинское название - Бахмут) и близлежащие населенные пункты прибыло большое количество украинских медиков, передает РИА Новости.
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