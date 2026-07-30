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Регионы России

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МТС расширила покрытие LTE в Петроградском районе Петербурга

МТС расширила покрытие LTE в Петроградском районе Петербурга

В рамках работ оператор установил дополнительные базовые станции на улице Профессора Попова. Это позволило повысить надежность сетевой инфраструктуры в центральной части Петроградской стороны и обеспечить высокоскоростной мобильный интернет в жилых кварталах, парках и общественных местах поблизости.

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