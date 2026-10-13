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Помогает ли витамин C при простуде? Как нобелевский лауреат убедил всех

Помогает ли витамин C при простуде? Как нобелевский лауреат убедил всех

С наступлением первых холодов разворачиваются агрессивные рекламные кампании, призывая запасаться витамином C для защиты от гриппа и ОРВИ.

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