Помогает ли витамин C при простуде? Как нобелевский лауреат убедил всех

С наступлением первых холодов разворачиваются агрессивные рекламные кампании, призывая запасаться витамином C для защиты от гриппа и ОРВИ.
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