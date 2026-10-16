Российские военнослужащие начали ударять по объектам энергетики Украины. Об этом сказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту страны Владимиру Путину, его слова привел ТАСС .
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А деревень там тысячи. Правда, от некоторых давно осталось только название.