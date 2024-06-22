В Британии назвали назначение Рютте генсеком попыткой избежать краха НАТО

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua Назначение Марка Рютте на пост генсека НАТО является отчаянной попыткой уберечь Альянс краха, который ему грозит из-за ряда противоречий, сообщили в британском издании UnHerd.
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