«Ниссан» врезался в попутный «Рено» на Неманском

Два автомобиля столкнулись на Неманском проезде. В аварии пострадала автоледи. Об этом сообщили сотрудники отдела Госавтоинспекции УВД по СЗАО, «Около шести часов вечера 36-летняя водительница «Ниссана» ехала по Неманскому проезду в сторону Мякининского бульвара.
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