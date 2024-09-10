«Ниссан» врезался в попутный «Рено» на Неманском

Два автомобиля столкнулись на Неманском проезде. В аварии пострадала автоледи. Об этом сообщили сотрудники отдела Госавтоинспекции УВД по СЗАО, «Около шести часов вечера 36-летняя водительница «Ниссана» ехала по Неманскому проезду в сторону Мякининского бульвара.