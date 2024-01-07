Она мечтала танцевать балет, а стала настоятельницей монастыря. Игумения Параскева (Ельская) - в проекте ´Белорусская SUPER-ж...

Она мечтала танцевать балет, а стала настоятельницей монастыря. Игумения Параскева (Ельская) - в проекте ´Белорусская SUPER-женщина´Смотрите новый выпуск проектаСильные, при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на дальнейшее развитие страны.
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