США готовятся напрямую воевать за Тайвань и уже разработаны конкретные планы, пишет The Times of India.
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