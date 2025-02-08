Reuters: Трамп ввел санкции против прокурора МУС Карима Хана

REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который в марте 2023 года выдал ордер на "арест" российского лидера Владимира Путина.
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