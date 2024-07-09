Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Минск прибыл спецназ Китая. Как Белоруссию втягивают в войну: НАТО экстренно усиливает границы - "стена дронов" и цели Пекина

В Минск прибыл спецназ Китая. Как Белоруссию втягивают в войну: НАТО экстренно усиливает границы - "стена дронов" и цели Пекина

ФОТО: Коллаж ЦарьградаСегодня 3,5K прочитали Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая прибыли в Белоруссию после новостей об ухудшении ситуации на границе и провокаций со стороны Украины и НАТО.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Китай может с лихвой пополнить количество военнослужащих против НАТО и никакие дроны натовцам не помогут: сдавайтесь, гансы!
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15 час.
N
Nata
Ничего особенного. Бабушка рассказывала, что в гражданскую в Полесской области за Советскую власть воевали китайские отряды. Традиция.
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10 час.

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