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Вместо приправы - яд для мух? Соседи назвали возможную причину отравления многодетной семьи

Вместо приправы - яд для мух? Соседи назвали возможную причину отравления многодетной семьи

В доме семьи, где отравились дети, во время обысков был обнаружен пакет со средствами от насекомых. Сейчас он изъят на экспертизу.

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