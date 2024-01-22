Шуточный гороскоп – какая вы нечисть по знаку зодиака

Интересный гороскоп, который расскажет по характерным особенностям каждого знака зодиака, к какой нечисти его можно отнести! Овен — Змей Горыныч Энергичный и яркий Овен отличается своим импульсивным характером и агрессивно выпускает огонь на окружающих, как и Змей Горыныч.