Российские силы продолжают наступательные действия на Авдеевском и Купянском направлениях. Информационные ресурсы и околовоеные паблики сообщают подробности о происходящем и уточняют оперативную обстановку в данных местностях.
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