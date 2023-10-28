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Подразделения ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ под Купянском и Авдеевкой

Подразделения ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ под Купянском и Авдеевкой

Российские силы продолжают наступательные действия на Авдеевском и Купянском направлениях. Информационные ресурсы и околовоеные паблики сообщают подробности о происходящем и уточняют оперативную обстановку в данных местностях.

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