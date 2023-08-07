В Приморском районе отремонтировали библиотеку

Капитальный ремонт помещений Соловецкого филиала Центральной библиотеки начался в июле. Свои двери для посетителей учреждение откроет уже в сентябре.
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