Дубинский: Ермак отправился в США, чтобы изменить позицию по переговорам

По мнению депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который находится под стражей по подозрению в государственной измене, Владимир Зеленский планирует изменить свою позицию по переговорам с Россией.
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