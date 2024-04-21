Тельцы «не в своей тарелке», а Рыб втянут в конфликт: гороскоп на 22 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПонедельник, 22 апреля 2024 года, обещает быть спокойным и благоприятным днем для большинства знаков зодиака.
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