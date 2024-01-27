The Times прогнозирует дефицит снарядов с конца февраля

Британский журналист и военный историк Макс Хейстингс в колонке для газеты The Times пишет, что Вооруженные силы Украины исчерпают имеющиеся в их распоряжении запасы артиллерийских снарядов «к концу следующего месяца», если Конгресс не одобрит пакет помощи Киеву.