Мексика выступила против вооружения Украины и за мирный план Китая и Бразилии

Глава мексиканского министерства иностранных дел Алисия Барсена на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявила, что Мексика обеспокоена гонкой вооружений и выступает против выделения миллионов долларов на поставки оружия на Украину.
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