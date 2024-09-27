Мексика выступила против вооружения Украины и за мирный план Китая и Бразилии

Глава мексиканского министерства иностранных дел Алисия Барсена на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявила, что Мексика обеспокоена гонкой вооружений и выступает против выделения миллионов долларов на поставки оружия на Украину.