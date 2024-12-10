В Ленобласти третьеклассник едва не лишился пальцев из-за новогодней петарды. Травму руки заработал 9-летний житель Подпорожского района после шалости с пиротехникой.
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В Ленобласти третьеклассник едва не лишился пальцев из-за новогодней петарды. Травму руки заработал 9-летний житель Подпорожского района после шалости с пиротехникой.