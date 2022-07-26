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Грузовик наехал на место проведения дорожных работ на Ленинградском шоссе

Грузовик наехал на место проведения дорожных работ на Ленинградском шоссе

На Ленинградском шоссе грузовик наехал на место проведения дорожных работ. Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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