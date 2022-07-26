Грузовик наехал на место проведения дорожных работ на Ленинградском шоссе

На Ленинградском шоссе грузовик наехал на место проведения дорожных работ. Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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