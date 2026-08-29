Захарова перечислила условия запрета концертов зарубежных артистов в России

Российские власти не запрещают зарубежным артистам выступать с концертами в стране, однако для этого исполнители должны соблюдать некоторые условия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Мигрант отправил ...
- Мигрант отправил ...
- A Лавров, Собянин, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым