РАИРО

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Свежие комментарии

  • viach
    Юмор на уровне оптимистической трагедии. Впрочем про сиськи внушает надежду на улучшение.АНЕКДОТЫ И УМНЫЕ ...
  • Борис
    Угу , ты видел китайца торгующего шмутьем в 30 градусный   мороз на хабаровской барахолке ? вот пока они тут торгуют ...Китайцы в 10 раз ...
  • avershin1947mailru Авершин
    Про Китай ты не прав Борис!Китайцы в 10 раз ...

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