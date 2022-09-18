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РАИРО
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Свежие комментарии
V
viach
Юмор на уровне оптимистической трагедии. Впрочем про сиськи внушает надежду на улучшение.
АНЕКДОТЫ И УМНЫЕ ...
Б
Борис
Угу , ты видел китайца торгующего шмутьем в 30 градусный мороз на хабаровской барахолке ? вот пока они тут торгуют ...
Китайцы в 10 раз ...
avershin1947mailru Авершин
Про Китай ты не прав Борис!
Китайцы в 10 раз ...
Александр Рыжов
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