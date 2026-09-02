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Татар-информ

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Ярослав Нилов поблагодарил депутатов Госсовета РТ за взаимодействие с Госдумой

Ярослав Нилов поблагодарил депутатов Госсовета РТ за взаимодействие с Госдумой

Фото: пресс-служба Госсовета РТ Сегодня в Государственном Совете Татарстана состоялась встреча заместителя Председателя ГС РТ Юрия Камалтынова с председателем Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

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