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Осужденный за развращение экс-директор славгородского лицея снова обжаловал приговор

Осужденный за развращение экс-директор славгородского лицея снова обжаловал приговор

Экс-директор лицея №17 Сергей Харченко обжаловал свой приговор. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на картотеку Славгородского городского суда, жалобу направили в восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове.

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