Корнеев об игроках «Динамо»: «Бальбуэна уже не успевает как минимум два года. Подписание Гомеса — дорога в никуда. Он не способен делать разницу»

Бывший полузащитник ЦСКА высказался после поражения бело-голубых от армейцев (1:2) в Мир РПЛ. — Бальбуэна слишком медленный? Все время не успевал за юрким Файзуллаевым? — Он уже не успевает как минимум два года! — Новичок бело-голубых Артур вновь не убедил? — На мой взгляд, подписание бело-голубыми Артура — дорога в никуда! Он не способен делать разницу здесь, как и не делал ее, кстати, и в Бразилии.