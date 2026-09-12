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В Мексике ликвидировали майнинг-ферму из-за подозрения в краже электроэнергии

В Мексике ликвидировали майнинг-ферму из-за подозрения в краже электроэнергии

Мексиканские власти ликвидировали операцию по майнингу криптовалюты в Тлаоле, в северном нагорье Пуэблы, из-за предполагаемой схемы кражи электроэнергии, связанной с незаконным подключением вблизи федерального гидроэнергетического комплекса, ознаменование последнего захвата сайта по майнингу криптовалют в Мексике, в котором предполагаемым правонарушением является несанкционированное использование электроэнергии, а не сам майнинг.

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