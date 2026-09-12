В Мексике ликвидировали майнинг-ферму из-за подозрения в краже электроэнергии

Мексиканские власти ликвидировали операцию по майнингу криптовалюты в Тлаоле, в северном нагорье Пуэблы, из-за предполагаемой схемы кражи электроэнергии, связанной с незаконным подключением вблизи федерального гидроэнергетического комплекса, ознаменование последнего захвата сайта по майнингу криптовалют в Мексике, в котором предполагаемым правонарушением является несанкционированное использование электроэнергии, а не сам майнинг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым