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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де’Аарон Фокс набрал 43 очка, 8 подборов и 7 передач, «Сакраменто» победил «Сан-Антонио»

Де’Аарон Фокс набрал 43 очка, 8 подборов и 7 передач, «Сакраменто» победил «Сан-Антонио»

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс помог команде добиться победы в матче внутрисезонного турнира с «Сан-Антонио» (129:120).

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