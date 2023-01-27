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Чемпионат Италии. «Болонья» примет «Специю», «Наполи» сыграет с «Ромой» в воскресенье

«Болонья» примет «Специю» в стартовом матче 20-го тура Серии А. В субботу «Интер» сыграет с «Кремонезе» на выезде, «Аталанта» примет «Сампдорию».

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