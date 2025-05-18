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Каллас: Китай не прекращает поддерживать Россию несмотря на предупреждения ЕС

Каллас: Китай не прекращает поддерживать Россию несмотря на предупреждения ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала Китай "ключевым пособником" России в конфликте на Украине и посетовала, что обращения Евросоюза к Пекину по этому поводу не работают.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;....назвала Китай &quot;ключевым пособником&quot; России в конфликте на Украине и посетовала,...&quot;                                                                                                   Каллас тупа до предела. Ведь её фразу можно перевернуть, как другую сторону монеты: &quot;...Европа является &quot;ключевым пособником&quot; Украины в этом конфликте...&quot;.  И почему бы России, также как и Украине, не иметь поддерживающую сторону? По-моему, это нормально.
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