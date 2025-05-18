Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала Китай "ключевым пособником" России в конфликте на Украине и посетовала, что обращения Евросоюза к Пекину по этому поводу не работают.
Каллас: Китай не прекращает поддерживать Россию несмотря на предупреждения ЕС
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Svetlana Kuzmina
"....назвала Китай "ключевым пособником" России в конфликте на Украине и посетовала,..." Каллас тупа до предела. Ведь её фразу можно перевернуть, как другую сторону монеты: "...Европа является "ключевым пособником" Украины в этом конфликте...". И почему бы России, также как и Украине, не иметь поддерживающую сторону? По-моему, это нормально.
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