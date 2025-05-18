Svetlana Kuzmina

"....назвала Китай "ключевым пособником" России в конфликте на Украине и посетовала,..." Каллас тупа до предела. Ведь её фразу можно перевернуть, как другую сторону монеты: "...Европа является "ключевым пособником" Украины в этом конфликте...". И почему бы России, также как и Украине, не иметь поддерживающую сторону? По-моему, это нормально.