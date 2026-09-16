Как спасти рассаду томатов после пикировки: разбор главных ошибок и план восстановления

Каждый сезон, когда приходит время пикировать томаты, я с лёгким волнением жду этого момента. Вроде бы процедура знакомая, руки помнят каждое движение, но именно после неё рассада иногда начинает вести себя непредсказуемо: листья опускаются, стебли становятся вялыми, а отдельные растения и вовсе погибают.