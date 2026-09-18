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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани задержали 28-летнего иностранца, пытавшегося перейти на сторону ВСУ

В Рязани задержали 28-летнего иностранца, пытавшегося перейти на сторону ВСУ

По данным следствия, задержанный решил перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях. Находясь в России, он получил задание от куратора – отправиться в зону СВО с целью сдаться в плен.

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