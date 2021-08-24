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Западные партнеры разочаровали Зеленского позицией по Крыму

Западные партнеры разочаровали Зеленского позицией по Крыму

Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона.

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