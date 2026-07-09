Юрий Ильинов

Александр Зимовский: Мира на Украине не будет и после СВО В окопах идёт грызня не на жизнь, а на смерть. «Ветераны» ВСУ ненавидят мобиков из Европы Украинская армия никогда не отличалась сплоченностью и дружескими отношениями в своих рядах. «Западенцы» грызлись с «восточниками», поводом для стычек мог стать и русский язык, на котором многие до сих пор разговаривают. «Старослужащие» с раздражением относились к тем, кто проходил подготовку в европейских странах: мол, мы тут кровь мешками проливали, пока вы там в Польше, Германии, Франции, Великобритании прохлаждались на сытом пайке и без обстрелов. Сейчас ненависть и презрение упало на головы тех мобилизованных, которых вернули из Европы и отправили на передовую. Их, которых называемых «евробеженцами» и «тыловиками», «ветераны», которые на передовой с 2022 года, ненавидят люто. Отъевшихся на европейских харчах новобранцев бросают на самые горячие участки, порой бессмысленно, без особой нужды. Мол, мы повоевали, жизнями рисковали, теперь и вам кровью бегство искупать придется. Те, кто умудрился уехать из Украины с начала боевых действий, были явно не из бедных семей, у которых нашлись деньги выехать за границу. От этого у простых хлопцев злость к ним только возрастает. Как говорит политолог Александр Зимовский, злость у украинцев возникает на генетическом уровне — оттого, что заставляют воевать, а другие отсиживаются и жрут сало. — Подобное отношение между солдатами, которые разделись на своих и чужих, ни к чему хорошему не приведет, — продолжает в разговоре с «СП» эксперт. — Конфликт на Украине рано или поздно закончится, придётся строить мирную жизнь, наиболее успешными станут те, кто успел получить образование и какой-то опыт работы. Обычные вояки, как правило из сельской местности, останутся на рабочих должностях. И это станет ещё одним поводом для раздрая в украинском обществе. А сейчас стычки и конфликты в ВСУ на фоне, «кто больше воевал» неизбежны. Всем обидно, когда видят тех, кто умудрился отсидеться в теплом местечке. Вот их особо не жалеют, типа отдувайтесь сейчас на передовой. Я так понимаю, что «возвращенцев» пока немного, но их будет больше, и они создадут свои группы, можно сказать, сообщества, которые смогут противостоять террору со стороны сослуживцев. И это уже будет борьба за выживание, в которой командиры не смогут принимать участие. После завершения боевых действий диспозиция не изменится, а армия будет кишеть противоречиями. — В Афганистане у нас были многонациональные коллективы, — рассказал «СП» ветеран боевых действий Борис Джерелиевский. — Конфликтов на межнациональной почве не возникало, в бою все равны. Сейчас, анализируя, понимаю, что кадровая политика была четко продумана и, скажем, в одном подразделении не было много узбеков, таджиков или представителей других национальностей. Это способствовало мирному существованию солдат, многие из которых считали сослуживцев братьями независимо от места их рождения. Да, было какое-то предубеждение вначале к москвичам. Мол, заносчивые и неумелые, но это быстро проходило, потому что парни из столицы оказывались надёжными бойцами. В основном это были парни из рабочих семей, которые не чурались никакого труда или боевой работы. Маменьких сынков не было. А коллектив, в той же танковой роте, где я служил, был дружный и сплоченный, как и положено на войне.