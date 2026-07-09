Взрывной старт лунных модулей у аппаратов Аполлон. И другие странности взлета с лунной поверхности Самыми странными видео, снятыми якобы на Луне во время программы Аполлон являются моменты старта лунных модулей с поверхности Луны.
Взрывной старт лунных модулей у аппаратов Аполлон. И другие странности взлета с лунной поверхности
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Юрий Ильинов
Пять дальнобойных БПЛА Ан-196 "Лютый" уничтожены бойцами 35-й ОМСБр Бойцы 35-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили пять беспилотников Ан-196 "Лютый" большой дальности. Это произошло на Добропольском направлении в ходе специальной военной операции. Расчеты постов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп 35-й ОМСБр (в составе группировки "Центр") вели боевую работу против вражеских дронов. По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, цели поражались из пулеметов Калашникова и переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба", оснащенных ночными прицелами. Благодаря своевременному обнаружению и четким действиям расчетов все пять аппаратов были сбиты еще на подлете к охраняемым объектам. Помимо этого, мобильные огневые группы в ходе патрулирования тыловых зон уничтожают ударные БПЛА "Хорнет", которые пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру. Высокая подвижность и оперативность расчетов МОГ позволяют им заблаговременно засекать и поражать неприятельские дроны на дальних рубежах, не допуская их к маршрутам движения колонн и пунктам временной дислокации подразделений. Благодаря профессионализму и слаженности военнослужащих расчетов ПВН и МОГ обеспечивается надежное прикрытие с воздуха позиций штурмовых и артиллерийских частей, логистических путей и тыловых районов. Это вносит весомый вклад в успешное решение боевых задач, стоящих перед группировкой войск "Центр" в зоне проведения СВО.
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Юрий Ильинов
Александр Зимовский: Мира на Украине не будет и после СВО В окопах идёт грызня не на жизнь, а на смерть. «Ветераны» ВСУ ненавидят мобиков из Европы Украинская армия никогда не отличалась сплоченностью и дружескими отношениями в своих рядах. «Западенцы» грызлись с «восточниками», поводом для стычек мог стать и русский язык, на котором многие до сих пор разговаривают. «Старослужащие» с раздражением относились к тем, кто проходил подготовку в европейских странах: мол, мы тут кровь мешками проливали, пока вы там в Польше, Германии, Франции, Великобритании прохлаждались на сытом пайке и без обстрелов. Сейчас ненависть и презрение упало на головы тех мобилизованных, которых вернули из Европы и отправили на передовую. Их, которых называемых «евробеженцами» и «тыловиками», «ветераны», которые на передовой с 2022 года, ненавидят люто. Отъевшихся на европейских харчах новобранцев бросают на самые горячие участки, порой бессмысленно, без особой нужды. Мол, мы повоевали, жизнями рисковали, теперь и вам кровью бегство искупать придется. Те, кто умудрился уехать из Украины с начала боевых действий, были явно не из бедных семей, у которых нашлись деньги выехать за границу. От этого у простых хлопцев злость к ним только возрастает. Как говорит политолог Александр Зимовский, злость у украинцев возникает на генетическом уровне — оттого, что заставляют воевать, а другие отсиживаются и жрут сало. — Подобное отношение между солдатами, которые разделись на своих и чужих, ни к чему хорошему не приведет, — продолжает в разговоре с «СП» эксперт. — Конфликт на Украине рано или поздно закончится, придётся строить мирную жизнь, наиболее успешными станут те, кто успел получить образование и какой-то опыт работы. Обычные вояки, как правило из сельской местности, останутся на рабочих должностях. И это станет ещё одним поводом для раздрая в украинском обществе. А сейчас стычки и конфликты в ВСУ на фоне, «кто больше воевал» неизбежны. Всем обидно, когда видят тех, кто умудрился отсидеться в теплом местечке. Вот их особо не жалеют, типа отдувайтесь сейчас на передовой. Я так понимаю, что «возвращенцев» пока немного, но их будет больше, и они создадут свои группы, можно сказать, сообщества, которые смогут противостоять террору со стороны сослуживцев. И это уже будет борьба за выживание, в которой командиры не смогут принимать участие. После завершения боевых действий диспозиция не изменится, а армия будет кишеть противоречиями. — В Афганистане у нас были многонациональные коллективы, — рассказал «СП» ветеран боевых действий Борис Джерелиевский. — Конфликтов на межнациональной почве не возникало, в бою все равны. Сейчас, анализируя, понимаю, что кадровая политика была четко продумана и, скажем, в одном подразделении не было много узбеков, таджиков или представителей других национальностей. Это способствовало мирному существованию солдат, многие из которых считали сослуживцев братьями независимо от места их рождения. Да, было какое-то предубеждение вначале к москвичам. Мол, заносчивые и неумелые, но это быстро проходило, потому что парни из столицы оказывались надёжными бойцами. В основном это были парни из рабочих семей, которые не чурались никакого труда или боевой работы. Маменьких сынков не было. А коллектив, в той же танковой роте, где я служил, был дружный и сплоченный, как и положено на войне.
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Юрий Ильинов
Иран пошел ва-банк: американские базы вспыхнули после ночного удара США Конфликт между США и Ираном вышел на новый уровень. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. В Тегеране назвали операцию ответом на масштабную атаку США, проведенную несколькими часами ранее. Согласно заявлению КСИР, военно-морские и аэрокосмические силы Ирана провели совместную операцию с использованием ракет и беспилотников. Под удар, как утверждают иранские военные, попали десятки важных объектов США, включая пункт базирования 5-го флота ВМС США в порту Сальман в Бахрейне и авиабазу Али ас-Салем в Кувейте. Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9. Независимого подтверждения этой информации на момент публикации не поступало. Что стало причиной эскалации В ночь на среду американские военные нанесли серию ударов по территории Ирана. В Вашингтоне объяснили операцию необходимостью предотвратить угрозы судоходству в Ормузском проливе после инцидентов с коммерческими судами. Подробнее об этом сообщали «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ». По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), были атакованы более 80 целей. Американские СМИ сообщили, что эта операция стала одной из самых масштабных за последнее время. После ударов США Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» предупредил о неизбежном ответе. Вскоре после этого в Кувейте и Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги. Кувейтские военные сообщили о работе систем противовоздушной обороны против ракет и беспилотников. Вашингтон рассчитывает сохранить переговоры Несмотря на резкое обострение ситуации, американская сторона, по данным западных СМИ, не отказывается от дипломатических контактов с Тегераном. Источники в Вашингтоне заявляют, что рассчитывают на продолжение переговорного процесса. В то же время МИД Ирана обвинил США в нарушении положений меморандума о взаимопонимании, который стороны ранее подписали для снижения напряженности в регионе. Нефть, санкции и Ормузский пролив Дополнительным фактором обострения стала ситуация вокруг Ормузского пролива. Накануне иранские СМИ сообщили об атаке на танкер Al Rakayyat, который следовал по маршруту через пролив при поддержке американских военных кораблей. По имеющимся данным, после попадания снаряда на борту судна возник пожар. Одновременно Министерство финансов США объявило об отмене лицензии на проведение сделок с иранской нефтью и потребовало завершить ранее заключенные контракты в установленные сроки. На этом фоне аналитики предупреждают, что дальнейшая эскалация способна повлиять не только на безопасность Ближнего Востока, но и на мировые энергетические рынки. Любые перебои в судоходстве через Ормузский пролив могут вызвать серьезные последствия для глобальных поставок нефти. Ситуация остается крайне напряженной, а дальнейшие действия Вашингтона и Тегерана могут определить развитие кризиса в ближайшие дни. в Киеве разгорелся настоящий кошмар после мощных ударила ВС РФ
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