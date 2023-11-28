Елена Рулева посетила мероприятие «Деловой России» и Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ

На этой неделе в Москве в исполнительном комитете «Деловой России» прошло ежегодное мероприятие – подведение итогов деятельности регионального отделения организации в Ленинградской области, а также формирование плана работы на 2024 год.
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