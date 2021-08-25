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Бывший губернатор Нью-Йорка занизил число жертв COVID-19 на 12 тысяч

Бывший губернатор Нью-Йорка занизил число жертв COVID-19 на 12 тысяч

В этом его обвинила новый руководитель штата Кэти Хочул.Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хочул заявила о том, что в регионе от последствий коронавируса умерли на 12 тысяч человек больше, чем сообщал бывший губернатор Эндрю Куомо.

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