Бывший губернатор Нью-Йорка занизил число жертв COVID-19 на 12 тысяч

В этом его обвинила новый руководитель штата Кэти Хочул.Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хочул заявила о том, что в регионе от последствий коронавируса умерли на 12 тысяч человек больше, чем сообщал бывший губернатор Эндрю Куомо.