Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус — 2025»

Рассказываем, кого наградили на репетиции «Оскара». Деми Мур получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль (комедия/мюзикл) в фильме «Субстанция» Legion-Media В Лос-Анджелесе завершилась 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
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