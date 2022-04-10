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Айкел провел 400-й матч в НХЛ и забил 150-й гол. Он на 5-м месте по очкам и шайбам среди игроков с драфта-2015

Джек Айкел провел 400-й матч в НХЛ и забил 150-й гол. Форвард «Вегаса» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (6:1).

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