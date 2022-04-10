Айкел провел 400-й матч в НХЛ и забил 150-й гол. Он на 5-м месте по очкам и шайбам среди игроков с драфта-2015

Джек Айкел провел 400-й матч в НХЛ и забил 150-й гол. Форвард «Вегаса» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (6:1).
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии