США ввели санкции против криптокошельков, связанных с ЦБ Ирана

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нескольких криптокошельков, связанных с Центральным банком Ирана, в результате были заблокированы цифровые активы на сумму более $130 млн, сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.
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