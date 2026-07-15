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Аргументы и Факты

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США ввели санкции против криптокошельков, связанных с ЦБ Ирана

США ввели санкции против криптокошельков, связанных с ЦБ Ирана

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нескольких криптокошельков, связанных с Центральным банком Ирана, в результате были заблокированы цифровые активы на сумму более $130 млн, сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

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