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Аллегри после 1:1 со «Спортингом»: «Выход в полуфинал дался нам с трудом. День, когда «Юве» вернули 15 очков, заканчивается, теперь нужно погрузиться в лигу»

Аллегри после 1:1 со «Спортингом»: «Выход в полуфинал дался нам с трудом. День, когда «Юве» вернули 15 очков, заканчивается, теперь нужно погрузиться в лигу»

Итальянская команда одержала победу над «Спортингом» на стадии четвертьфинала (1:0, 1:1). В полуфинале «бьянконери» сыграют с «Севильей».

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