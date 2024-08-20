Ящики с граблями дорожают в море и на РЖД. Перекос с импортом и экспортом провоцирует рост контейнерных ставок на 50% с начала года

Возобновление роста перевозок между Россией и Китаем стало одной из главных тем совещания у заместителя министра транспорта Российской Федерации (и бывшего ЗГД РЖД) Алексея Шило с участием 111 (как следует из имеющегося у vgudok.
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