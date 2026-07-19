FIA объяснила мягкий штраф Хэмилтона за столкновение с Расселом

FIA объяснила мягкий штраф Хэмилтона за столкновение с РасселомОткрытый источникСтюарды FIA объяснили, почему Льюис Хэмилтон получил лишь пятисекундный штраф за столкновение с Джорджем Расселом на Гран При Бельгии, хотя за подобные инциденты обычно назначается 10-секундное наказание.