FIA объяснила мягкий штраф Хэмилтона за столкновение с Расселом

FIA объяснила мягкий штраф Хэмилтона за столкновение с РасселомОткрытый источникСтюарды FIA объяснили, почему Льюис Хэмилтон получил лишь пятисекундный штраф за столкновение с Джорджем Расселом на Гран При Бельгии, хотя за подобные инциденты обычно назначается 10-секундное наказание.
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