Риелтор Апрелев: на рынке жилья уже начинают снижаться цены

Экономисты прогнозируют на 2025 год снижение цен на жилье до 30%. Однако коррекция цен, которая уже наблюдается на рынке недвижимости, затронет преимущественно новостройки на самых начальных этапах строительства, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев Общественной Службе Новостей.