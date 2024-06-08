Поздравляю мою любимую тещу Скуридину Надежду Сергеевну с днём социального работника! Крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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Поздравляю мою любимую тещу Скуридину Надежду Сергеевну с днём социального работника! Крепкого здоровья и долгих лет жизни.