В Хабаровском крае полицейские пресекли заготовку наркосодержащих растений

«Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советско-Гаванскому району задержали местного жителя, который подозревается в хранении растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере.
Популярные статьи
- Военная полиция Западного военного округа провела масштабную тренировку в Нижегородской области
- Бот на сайте «Госуслуг» начал говорить пользователям, что коронавируса не существует, а вакцинация опасна. В Минцифры заявили о кибератаке на портал
- В Госдуме заговорили о возврате пенсионного возраста 55/60 лет
Свежие комментарии