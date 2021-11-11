В Хабаровском крае полицейские пресекли заготовку наркосодержащих растений

В Хабаровском крае полицейские пресекли заготовку наркосодержащих растений

«Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советско-Гаванскому району задержали местного жителя, который подозревается в хранении растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере.

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